Лена Миро сравнила визажистку Гоар Аветисян с мадам Грицацуевой

Москва, 4 декабря. Блогер Лена Миро прокомментировала новость о том, что у постоянно худеющего визажиста и стилиста Гоар Аветисян открылся шов, и девушке пришлось обращаться к врачу.

Миро раскритиковала Аветисян за жалобы о последствиях откачки жира. По мнению блогера, визажист вместо серьезных занятий спортом и сбалансированного питания пошла на липосакцию и последующие процедуры по корректировке фигуры.

«2021 год на дворе, а некоторые до сих пор жир откачивают. Ну, хорошо — пусть даже вы похудеете и попадете в тот счастливый процент, когда все у вас получится. Но надолго ли хватит такого «похудения»? Нет, потому что вы не ввели в многолетнюю привычку сбалансированно питаться и грамотно тренироваться», — заявила Миро.

Блогер также сравнивает Аветисян со знаменитым персонажем мадам Грицацуевой и называет девушку «мечтой поэта». Она также напомнила, что Аветисян всего 29 лет.

Ранее сообщалось, что у блогера и визажиста Гоар Аветисян открылся шов на бедре, из-за чего девушку экстренно госпитализировали. Отмечалось, что она провела под наркозом 1,5 часа.