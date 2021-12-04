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В Красносельском районе Петербурга улицу залило кипятком

Видео

Прорыв трубы в Петербурге спровоцировал наводнение кипятком. Жители остались без отопления, а водителям пришлось объезжать затопленный участок прямо по тротуару.

«Вот, все было затоплено. На ту сторону не перейти — кипяток. Эту сторону даже было не видно — пар», — описывает обстановку петербурженка Мария.

Инцидент произошел на пересечении улицы Десантников и Маршала Захарова. Из-за аварии на трубах жильцам ближайших домов пришлось пренебречь автотранспортом.

«Мы живем здесь недалеко. Попытались выехать утром. Поняли, что неудачно. Оставили машину у дома, пошли прогуляться. Здесь было море. Они, видимо, не работали пока вода не стала более-менее приличной температуры. Потому что был кипяток. Красиво было!» — вспоминает местный житель Сергей.

Жильцы возмущены, что коммунальщики не начали работу по восстановлению трубы сразу после аварии. В ближайшее время им придется находиться без горячей воды и отопления. При этом сотрудники «Теплосети» на вопросы журналистов отвечать отказались.

«Звонили в аварийную службу. Сказали: «Может отопление не дадут даже до завтра». Заранее уже знают, что вовремя не будут проводить работы. Четыре часа уже прошло почти, когда авария случилась, и никаких ремонтных работ не было! А кто в аварии виноват? Наверное, жилищные службы», — возмущена петербурженка Людмила.

Из-за аварии в Красносельском районе собралась пробка. По словам местных жителей, недавно на соседней улице была идентичная ситуация.

«Авария здесь не первый раз. На Жукова тоже недавно такая же история была», — рассказывает жилец дома.

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прорыв трубы красносельский район
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