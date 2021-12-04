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Марокко и Швейцария договорились укреплять двусторонние отношения

Весь мир
Марокко и Швейцария договорились укреплять двусторонние отношения
wikipedia.org  /  Pline / CC BY-SA 3.0

Рабат, 4 декабря. Марокко и Швейцария договорились укреплять двусторонние отношения и сотрудничество во всех областях, представляющих взаимный интерес. Об этом говорится в совместном заявлении, выпущенном после визита министра иностранных дел королевства Насера Буриты в Берн.

Согласно документу, страны признали важность как всеобъемлющего и регулярного диалога, так и подхода к вопросам миграции в духе партнерства на региональном и многостороннем уровнях. Кроме того, Марокко и Швейцария выразили желание проводить регулярные политические консультации, возможно, на ежегодной основе, попеременно в Рабате и Берне.

Так, стороны планируют укрепить и углубить политический диалог, чтобы продвинуть сотрудничество по двусторонним и международным вопросам. Африканское и европейское государства приветствовали соглашение о свободной торговле, заключенное между королевством и странами-членами ЕС, а также договор о защите инвестиций и об избежании двойного налогообложения.

Ранее Марокко и Израиль, чтобы укрепить двусторонние связи, создали некоммерческую ассоциацию гражданского общества «Группа дружбы». При этом на прошлой неделе Рабат и Тель-Авив заключили соглашение о сотрудничестве в области безопасности.

Примечательно, что министр иностранных дел королевства подтверждал приверженность укреплению диалога между Африкой и Китаем. По его словам, взаимопонимание поспособствует инвестициям в человеческий капитал, образованию молодежи и индустриализации.

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марокко
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