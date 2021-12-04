В США готовят новейший беспилотник-заправщик MQ-25 к финальному испытанию

Вашингтон, 4 декабря. Американские военные в ближайшее время завершат испытания новейшего дрона-заправщика MQ-25. На заключительном этапе беспилотник выполнит свой первый полет с палубы авианосца USS George HW Bush.

Отметим, что дрон MQ-25 Stingray разрабатывается специалистами компании Boeing в рамках контракта с ВМС США. Ожидается, что после ввода в эксплуатацию БПЛА сможет заправлять в воздухе все самолеты палубного базирования. Первую дозаправку истребителя F-35C Lightning II перспективный беспилотник выполнили в сентябре текущего года.

Стоит подчеркнуть, что MQ-25 станет первым дроном палубного базирования. Изначально он задумывался как ударный БПЛА, но в процессе реализации проекта от этой идеи решили отказаться. По имеющейся информации, он сможет выполнять дозаправку в воздухе всех самолетов четвертого и пятого поколений ВВС США.

Ранее Пентагон показал новейший секретный беспилотный летательный аппарат RQ-180. Примечательной особенностью дрона является его конструкция.