Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 декабря 18:13
18:11
Происшествия
Подмосковная прокуратура заинтересовалась ДТП с маршруткой в Раменском
18:10
Политика
Reuters: Байден и Путин 7 декабря проведут телефонный разговор по защищенной видеосвязи
18:09
Происшествия
Жителя Марий Эл будут судить за изнасилование женщины-инвалида
18:08
Общество
Панихида по актрисе Нине Ургант пройдет 8 декабря в Александринском театре
18:06
Общество
Автомобилист из Петербурга рассказал, с какими трудностями столкнулся в первые дни зимы
18:06
Экономика
Российские экономисты предложили ввести новую выплату для малоимущих в 30 тысяч рублей
18:04
Происшествия
Мужчина попытался ограбить московский ломбард с журналом в руках
18:01
Общество
Забава богатых людей: экс-депутат Бабич поддержала заявление РПЦ о запрете охоты
17:58
Происшествия
Вице-мэра Краснодара Кирилла Мавриди задержали по делу о взятке
17:57
Экономика
Глава Минпромторга Мантуров объяснил неудобство использования Tesla в России
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

В США готовят новейший беспилотник-заправщик MQ-25 к финальному испытанию

Армия
В США готовят новейший беспилотник-заправщик MQ-25 к финальному испытанию
Prt Scr youtube.com  /  U.S. Navy

Вашингтон, 4 декабря. Американские военные в ближайшее время завершат испытания новейшего дрона-заправщика MQ-25. На заключительном этапе беспилотник выполнит свой первый полет с палубы авианосца USS George HW Bush.

Отметим, что дрон MQ-25 Stingray разрабатывается специалистами компании Boeing в рамках контракта с ВМС США. Ожидается, что после ввода в эксплуатацию БПЛА сможет заправлять в воздухе все самолеты палубного базирования. Первую дозаправку истребителя F-35C Lightning II перспективный беспилотник выполнили в сентябре текущего года.

Стоит подчеркнуть, что MQ-25 станет первым дроном палубного базирования. Изначально он задумывался как ударный БПЛА, но в процессе реализации проекта от этой идеи решили отказаться. По имеющейся информации, он сможет выполнять дозаправку в воздухе всех самолетов четвертого и пятого поколений ВВС США.

Ранее Пентагон показал новейший секретный беспилотный летательный аппарат RQ-180. Примечательной особенностью дрона является его конструкция.

Вернуться назад
Все новости / Армия / В США готовят новейший беспилотник-заправщик MQ-25 к финальному испытанию
сша беспилотник испытания mq-25
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать