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Политолог Ищенко предостерег США от попыток втянуть Россию в открытый конфликт с Украиной

  /   Обновлено: 04 декабря 2021 16:55
Армия
Политолог Ищенко предостерег США от попыток втянуть Россию в открытый конфликт с Украиной
 /  ПолитРоссия

Москва, 4 декабря. Страны НАТО подталкивают президента Украины Владимира Зеленского к развязыванию полномасштабного конфликта с Россией, заявил политолог Ростислав Ищенко.

В интервью радио «Спутник» эксперт отметил, что у России нет агрессивных планов в отношении Киева. Он добавил, что Москва делает все возможное, чтобы сохранить мир и восстановить отношения с Украиной. По словам политолога, РФ вступит в конфликт только в том случае, если станет понятно, что украинские власти хотят «стереть Донбасс с лица земли».

«Если уж Россия действительно вступит в войну, тогда мало точно не покажется! Американцы ведь уже как-то ожидали два варианта исхода событий в конфликте РФ и Грузии — либо Россия сдаст Южную Осетию, либо она захватит Грузию, а затем все это будет тащить на себе. Получилось все в итоге совсем иначе», — предостерег он.

Ищенко объяснил, чем могут обернуться для Запада попытки стравить Россию и Украину. По его словам, США и их союзники приобретут лишь большие проблемы. Он напомнил, что Москва отстояла Южную Осетию. По его словам, в случае с Донбассом может произойти аналогичная ситуация.

В Кремле ранее неоднократно говорили, что РФ ни на кого нападать не собирается. В российском МИД подчеркнули, что США искусственно нагнетают истерию вокруг Украины, чтобы потом обвинить во всем русских.

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Все новости / Армия / Политолог Ищенко предостерег США от попыток втянуть Россию в открытый конфликт с Украиной
украина россия донбасс нато кофликт
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