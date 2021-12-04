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Алла Довлатова и Анна Седокова помирились на форуме «Мы вместе»

Шоу-бизнес
Алла Довлатова и Анна Седокова помирились на форуме «Мы вместе»
пресс-службыа Русской медиагруппы

Москва, 4 декабря. Радиоведущая Алла Довлатова положила конец недопониманию с певицей Анной Седоковой во время форума «Мы вместе», который проходит в Москве. Звезда публично принесла извинения поп-исполнительнице.

Алла Довлатова и Анна Седокова встретились на форуме после давней размолвки. Радиоведущая решила поднять эту тему во время круглого стола «Популярность как инструмент для решения социальных проблем». Артистка отметила, что современные знаменитости обязаны отдавать себе отчет в том, что они говорят.

«Если ты наделен такой ответственностью, как популярность, ты должен каждый день думать, все ли ты правильно делаешь», — подчеркнула радиоведущая.

Довлатова также решила поделиться собственным опытом. Артистка вспомнила, как неосторожным высказыванием обидела Седокову. Звезда публично принесла извинения исполнительнице, передает «Культуромания». Седокова не стала держать обиду на радиоведущую и обняла ее в знак примирения.

Анна Седокова ранее оказалась в центре скандала из-за подозрений во флирте с продюсером Константином Меладзе. Певица ответила хейтерам на обвинения и заверила, что никогда не пыталась «ломиться» к композитору.

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Все новости / Шоу-бизнес / Алла Довлатова и Анна Седокова помирились на форуме «Мы вместе»
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