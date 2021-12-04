Глава ДНР Пушилин: Донбасс не может существовать с Украиной в одном пространстве

Москва, 4 декабря. Донбасс и Украина не могут существовать в одном политическом пространстве. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Политик принял участие в YouTube-шоу «Соловьев Live». Пушилин прокомментировал отношения с Украиной. По словам главы ДНР, минский процесс заблокирован.

«Донбасс с учетом тех разрушений, разрушенных судеб, которые принесла Украина, в одной политической составляющей с ней уже быть не может», — констатировал Пушилин.

Глава ДНР добавил, что Киеву регион уже не нужен. Украина и Донбасс стали чужими, их разделила кровь, отметил Пушилин. Однако откровенно украинская сторона об этом сказать не может, заключил он.

Пушилин ранее допустил, что республика может обратиться за военной помощью к России, если ситуация в Донбассе обострится. По словам главы ДНР, Украина все активнее привлекает силы НАТО.