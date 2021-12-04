Власти Турции решили переименовать экспортный бренд страны

Анкара, 4 декабря. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ об изменении экспортного бренда местной продукции для повышения его узнаваемости. Об этом говорится на сайте правительственного вестника Resmi Gazete.

Вместо привычного Made in Turkey продукция будет поставляться в другие страны под единым брендом Made in Turkiye. Именно такой вариант названия «отражает культуру и ценности турецкого народа».

Решение о смене бренда является «комплексным шагом, отражающим богатую культуру и наследие страны, призванным подтвердить добросовестность отечественного производителя как надежного поставщика качественной продукции». Изменение затронет и официальные документы республики, в которых варианты Turkey, Turkei, Turquie заменят на Turkiye.

Турецкие бизнесмены тем временем страдают от падения лиры. Например, валютный кризис может вынудить ликвидировать на рынке фармацевтическую компанию Мехмета Сапчи Merkez Ilac.