Нигер и Ливия обсудили с соседними странами миграционный кризис

Ниамей, 4 декабря. Нигер и Ливия организовали круглый стол по обсуждению выработки единого подхода для управления миграцией и заключения меморандумов о взаимопонимании в сфере занятости.

Модераторами выступили министр труда переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Али аль-Абид и его западноафриканский коллега Ибрагим Бокари. Участниками мероприятия стали представители Мали, Сенегала, Ганы, Нигерии, Гвинеи и Чада.

Ливийский чиновник во время встречи указал на важность поиска решения для управления миграцией в регионе на международном уровне. По его словам, ПНЕ запланировало много проектов, для реализации которых необходимы квалифицированные кадры. Руководство готово сотрудничать с соседями в вопросе привлечения рабочей силы.

Представители приглашенных стран выразили обеспокоенность в связи с возвращением мигрантов, которые вступили в преступные организации на территории Ливии. Также подтвердили намерение подписать с Триполи двусторонние соглашения в сфере труда.

В минувшем сентябре Ниамей и Триполи договорились о мерах по борьбе с нелегальной миграцией и координации в сдерживании потоков людей на юге североафриканского государства. Позже президент Нигера Мохамед Базум попросил руководство соседней страны о помощи для искоренения негативного явления.

На днях Евросоюз обвинили в содействии зверствам и насилию, которым подвергаются нелегалы в Ливии. Брюссель на протяжении шести лет финансирует Береговую охрану страны, перехватывающую лодки с беженцами в Средиземном море.