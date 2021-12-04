Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 декабря 18:12
18:11
Происшествия
Подмосковная прокуратура заинтересовалась ДТП с маршруткой в Раменском
18:10
Политика
Reuters: Байден и Путин 7 декабря проведут телефонный разговор по защищенной видеосвязи
18:09
Происшествия
Жителя Марий Эл будут судить за изнасилование женщины-инвалида
18:08
Общество
Панихида по актрисе Нине Ургант пройдет 8 декабря в Александринском театре
18:06
Общество
Автомобилист из Петербурга рассказал, с какими трудностями столкнулся в первые дни зимы
18:06
Экономика
Российские экономисты предложили ввести новую выплату для малоимущих в 30 тысяч рублей
18:04
Происшествия
Мужчина попытался ограбить московский ломбард с журналом в руках
18:01
Общество
Забава богатых людей: экс-депутат Бабич поддержала заявление РПЦ о запрете охоты
17:58
Происшествия
Вице-мэра Краснодара Кирилла Мавриди задержали по делу о взятке
17:57
Экономика
Глава Минпромторга Мантуров объяснил неудобство использования Tesla в России
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Нигер и Ливия обсудили с соседними странами миграционный кризис

Весь мир
Нигер и Ливия обсудили с соседними странами миграционный кризис
pixabay.com  / 

Ниамей, 4 декабря. Нигер и Ливия организовали круглый стол по обсуждению выработки единого подхода для управления миграцией и заключения меморандумов о взаимопонимании в сфере занятости.

Модераторами выступили министр труда переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Али аль-Абид и его западноафриканский коллега Ибрагим Бокари. Участниками мероприятия стали представители Мали, Сенегала, Ганы, Нигерии, Гвинеи и Чада.

Ливийский чиновник во время встречи указал на важность поиска решения для управления миграцией в регионе на международном уровне. По его словам, ПНЕ запланировало много проектов, для реализации которых необходимы квалифицированные кадры. Руководство готово сотрудничать с соседями в вопросе привлечения рабочей силы.

Представители приглашенных стран выразили обеспокоенность в связи с возвращением мигрантов, которые вступили в преступные организации на территории Ливии. Также подтвердили намерение подписать с Триполи двусторонние соглашения в сфере труда.

В минувшем сентябре Ниамей и Триполи договорились о мерах по борьбе с нелегальной миграцией и координации в сдерживании потоков людей на юге североафриканского государства. Позже президент Нигера Мохамед Базум попросил руководство соседней страны о помощи для искоренения негативного явления.

На днях Евросоюз обвинили в содействии зверствам и насилию, которым подвергаются нелегалы в Ливии. Брюссель на протяжении шести лет финансирует Береговую охрану страны, перехватывающую лодки с беженцами в Средиземном море.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Нигер и Ливия обсудили с соседними странами миграционный кризис
мигранты ливия нигерия
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать