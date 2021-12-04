Андрей Рублев вывел сборную России вперед в полуфинале Кубка Дэвиса с Германией

Мадрид, 4 декабря. Пятая ракетка мира Андрей Рублев принес сборной России первое очко в полуфинальном матче Кубка Дэвиса с Германией.

Андрей Рублев обыграл немецкого теннисиста Доминика Кепфера в полуфинале Кубка Дэвиса, который проходит в Мадриде. Встреча, продолжавшаяся всего 50 минут, завершилась победой россиянина со счетом 6:4, 6:0.

Во втором матче полуфинала Кубка Дэвиса лидер мужской сборной России Даниил Медведев сыграет с Ян-Леннардом Штруффом. Встреча начнется в 16:30 по московскому времени. В случае победы Медведева сборная России выйдет в финал турнира.

Ранее в Мадриде завершился первый полуфинальный матч Кубка Дэвиса. Сборная Хорватии со счетом 2:1 победила сербскую национальную команду, за которую выступал лидер рейтинга ATP Новак Джокович.