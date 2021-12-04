Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 декабря 16:42
16:36
Экономика
Власти Турции решили переименовать экспортный бренд страны
16:34
Общество
Доктор Мясников предупредил о развитии глухоты из-за неограниченного приема антибиотиков
16:34
Спорт
Андрей Рублев вывел сборную России вперед в полуфинале Кубка Дэвиса с Германией
16:31
Шоу-бизнес
Вдова Кобзона не исключила, что Градский был в нее влюблен
16:31
Политика
Захарова указала на крайний цинизм Запада на фоне новых санкций против Белоруссии
16:30
Общество
Петербургские рестораторы предупредили о вынужденном повышении цен до 20% в 2022 году
16:30
Политика
Турчака переизбрали на пост секретаря генсовета «Единой России»
16:30
Весь мир
Рекордное количество полицейских было убито в США в 2021 году
16:30
Происшествия
Мордовские хулиганы бросали петарды в щенков
16:28
Наука
Премьер-министр Мишустин призвал мировое научное сообщество к совместным исследованиям
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Андрей Рублев вывел сборную России вперед в полуфинале Кубка Дэвиса с Германией

  /   Обновлено: 04 декабря 2021 16:34
Спорт
Андрей Рублев вывел сборную России вперед в полуфинале Кубка Дэвиса с Германией
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov

Мадрид, 4 декабря. Пятая ракетка мира Андрей Рублев принес сборной России первое очко в полуфинальном матче Кубка Дэвиса с Германией.

Андрей Рублев обыграл немецкого теннисиста Доминика Кепфера в полуфинале Кубка Дэвиса, который проходит в Мадриде. Встреча, продолжавшаяся всего 50 минут, завершилась победой россиянина со счетом 6:4, 6:0.

Во втором матче полуфинала Кубка Дэвиса лидер мужской сборной России Даниил Медведев сыграет с Ян-Леннардом Штруффом. Встреча начнется в 16:30 по московскому времени. В случае победы Медведева сборная России выйдет в финал турнира.

Ранее в Мадриде завершился первый полуфинальный матч Кубка Дэвиса. Сборная Хорватии со счетом 2:1 победила сербскую национальную команду, за которую выступал лидер рейтинга ATP Новак Джокович.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Андрей Рублев вывел сборную России вперед в полуфинале Кубка Дэвиса с Германией
россия германия рублев полуфинал кубок дэвиса
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать