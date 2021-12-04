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Вдова Кобзона не исключила, что Градский был в нее влюблен

Шоу-бизнес
Вдова Кобзона не исключила, что Градский был в нее влюблен
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 4 декабря. Вдова эстрадного певца Иосифа Кобзона Нелли призналась, что музыкант Александр Градский мог быть влюблен в нее. Об этом она рассказала в эфире телепередачи «Ты не поверишь!» на НТВ.

Нелли Кобзон поделилась историей о концерте Градского. По ее словам, музыкант все выступление посвятил ей, а в конце преподнес букет цветов.

«У него был концерт, весь концерт он пел мне, потом в конце подарил мне цветы. Я сказала: «Спасибо вам большое от всей нашей семьи Кобзонов». Он немного потускнел. Почему-то так повелось, что каждый день рождения я дарила ему черную водолазку», — вспомнила вдова Кобзона.

Она также назвала уход из жизни выдающегося композитора ее личной большой потерей. Напомним, что Градский скончался в ночь на 28 ноября от инфаркта головного мозга. В начале осени он перенес коронавирусную инфекцию.

Градского похоронили на Ваганьковском кладбище. Церемония прощания с именитым артистом состоялась в театре «Градский Холл».

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