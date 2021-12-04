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Захарова указала на крайний цинизм Запада на фоне новых санкций против Белоруссии

Политика
Захарова указала на крайний цинизм Запада на фоне новых санкций против Белоруссии
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 4 декабря. Решение западных стран о вводе новых антибелорусских рестрикций «отличается крайним цинизмом», уверена официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Недавно на Западе ввели в действие пятый по счету пакет ограничительных мер против Минска. Под санкции попали 17 физических лиц и 11 организаций. Захарова уверена, что западные государства проявили цинизм.

«Данные санкции являются нелегитимными, как любые рестрикции, вводимые в обход Совета Безопасности ООН. Они носят антигуманный характер в силу их негативного влияния на жизнь простых белорусских граждан», — гласит заявление дипломата на сайте МИД России.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал в ответ на выпад Запада ввести контрсанкции. Правительство республики должно рассмотреть этот вопрос четко и без волокиты, подчеркнул глава государства.

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