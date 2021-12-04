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Турчака переизбрали на пост секретаря генсовета «Единой России»

Политика
Турчака переизбрали на пост секретаря генсовета «Единой России»
er.ru  /  Официальный сайт партии &quot;Единая Россия&quot;

Москва, 4 декабря. Съезд партии «Единая Россия», который состоялся в Москве, единогласно переизбрал первого вице-спикера Совфеда Андрея Турчака секретарем генсовета политсилы.

Генеральный совет ЕР является постоянно действующим руководящим коллегиальным органом партии. Уточняется, что Турчак возглавляет его с 2017 года.

Помимо этого, в состав генсовета также вошли министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, глава Минстроя Ирек Файзуллин, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова и другие.

Ранее стало известно, что участники съезда «Единой России» избрали новый высший совет из 100 человек. По словам председателя ЕР Дмитрия Медведева, после избрания осталось две свободные вакансии.

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единая россия совфед турчак
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