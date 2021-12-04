Премьер-министр Мишустин призвал мировое научное сообщество к совместным исследованиям

Дубай, 4 декабря. Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил российский павильон на выставке ЭКСПО-2020, проходящей в Объединенных Арабских Эмиратах. В своем выступлении он призвал международное научное сообщество к проведению новых совместных исследований.

Председатель Правительства России также осмотрел стенд Политехнического музея «Из России с любовью» и стенды российских корпораций. Участие в ЭКСПО-2020 приняли «Росатом», «Ростех» и холдинг USM.

«Россия, стараясь быть первой, никогда не идет в одиночку. Мы приглашаем международное научное сообщество к новым совместным исследованиям и разработкам в самых высокотехнологичных сферах, в том числе в космосе, в авиации, в зеленой энергетике, в мирном атоме», — заявил Мишустин.

Как сообщалось ранее, Михаил Мишустин отметил рост товарооборота между Россией и ОАЭ в 2021 году. Данный показатель превысил 4 миллиарда долларов. В 2020 году он составлял 3,3 миллиарда долларов, заявил премьер-министр.