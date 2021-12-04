Захарова ответила на заявления о «стягивании» российских войск к границе с Украиной

Москва, 4 декабря. США проводят спецоперацию по нагнетанию обстановки вокруг Украины, чтобы потом обвинить во всем Россию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В интервью изданию «Коммерсант» она прокомментировала сообщения ряда западных СМИ о якобы «значительной концентрации» российских войск на границе с Украиной, а также готовящемся «вторжении».

«Российские вооруженные силы на российской территории — законное право суверенного государства. Исходя из действий НАТО в регионе, американская пресса должна быть озабочена агрессивными действиями не России, а США», — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что американцы в рамках спецоперации устраивают провокации у границ России, которые сопровождаются обвинительной риторикой в адрес Москвы. По ее словам, масштабы наглости и вранья со стороны США впечатляют.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Киева. По его словам, Россия ни на кого не собирается нападать.