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Сын Александра Градского вспомнил, каким отцом был покойный композитор

  /   Обновлено: 04 декабря 2021 16:21
Шоу-бизнес
Сын Александра Градского вспомнил, каким отцом был покойный композитор
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 4 декабря. Сын композитора Александра Градского Даниил почтил его память в документальном проекте Первого канала, посвященном покойному артисту. Наследник звезды поделился теплыми воспоминаниями об отце.

Родственники и коллеги простились с Александром Градским 1 декабря: композитор был похоронен на Ваганьковском кладбище после траурной церемонии в театре «Градский Холл». Вскоре на Первом канале вышел документальный фильм в память о музыканте. Среди интервьюеров был сын артиста Даниил Градский. Он рассказал, каким запомнит своего отца.

«Я считаю его хорошим отцом. Он, как и любые люди, в чем-то ошибался. Потому что я первый его ребенок. Возможно, с моей сестрой Машей было меньше ошибок. Но я бы не пожелал себе другого папу», — признался сын композитора.

Дочь Градского Мария строит карьеру на телевидении. Сын звезды занят собственным бизнесом и духовным саморазвитием, однажды он появился в телепроекте «Гoлoc».

Ранее Даниил Градский признался, что обеспокоен сохранностью наследия отца. Как оказалось, родственники могут лишиться театра композитора «Градский Холл». Даниил Градский отметил, что не уверен, сможет ли он сохранить это место.

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семья музыкант градский
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