Глава Минпромторга назвал ориентировочную дату сертификации самолета МС-21

Дубай, 4 декабря. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил приблизительные сроки сертификации МС-21. По его словам, она может завершиться до конца 2021 года.

Новый самолет отечественного производства МС-21 может пройти необходимые проверки в течение месяца — для этого прикладываются максимальные усилия.

«Мы делаем все для того, чтобы постараться успеть в этом году», — отметил Мантуров в рамках авиасалона Dubai Airshow.

Глава Минпромторга говорил, что Россия покажет на выставке не только гражданскую, но и военную технику. Среди экспонатов — авиационный двигатель ПД-14, на котором МС-21 уже совершил первый полет в прошлом декабре.

Мантуров ранее сообщил о крупном заказе премиум-автомобилей Aurus со стороны ОАЭ. Он выразил уверенность, что после запуска производства внедорожников спрос может возрасти еще сильнее.