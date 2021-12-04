США назвали очередной раунд переговоров по СВПД в Вене не внушающим оптимизма

Вашингтон, 4 декабря. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что последние события на переговорах по возвращению к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) в Вене не внушают Вашингтону оптимизма. Такой комментарий он дал вскоре после того, как Иран предоставил другим участникам сделки несколько предложений касательно снятия санкций, в ответ на что Тегеран вернулся бы к выполнению своих обязательств по договору. Как сказал дипломат, судить о том, будет ли Исламская республика «добросовестно» участвовать в диалоге, он сможет в ближайшие дни.

Pessimism at nuclear talks as Iran steps up uranium enrichment - The Washington Post https://t.co/cyqckLDwtH — Edward Witt (@EdwardWitt) December 2, 2021

Ранее участники переговоров перенесли встречи на следующую неделю, поскольку новые предложения Ирана значительно отличались от проекта договора, совместно сформированного почти на 70–80% в ходе прошлых раундов. Как заявил накануне Блинкен, Тегеран «несерьезно относится к процессу возвращения в СВПД», и если этот путь будет тупиковым, то США станут «искать другие варианты». Также он сообщил, что Соединенные Штаты обсудят эту ситуацию со своими партнерами.

Вероятно, в их число войдет и Израиль, который крайне остро реагирует на возобновление встреч в Вене. По мнению Тель-Авива, снятие санкций с Ирана недопустимо, поэтому власти еврейского государства пытаются оказать давление на все стороны переговорного процесса для его «немедленного прекращения». Израильское руководство считает, что продолжающееся развитие ядерной программы на фоне требований о ликвидации всех запретов в отношении Исламской республики является лишь «ядерным шантажом». Несмотря на это, Вашингтон все еще рассчитывает на возобновление сделки и старается не накалять и без того напряженную обстановку.

Senior diplomats from France, Britain and Germany taking part in talks on reviving the Iran nuclear deal voiced "disappointment and concern" on Friday at Tehran's proposed alterations to a text that had been agreed on in previous rounds.https://t.co/DNkXXOb1Fu — Newsmax (@newsmax) December 3, 2021

Стоит отметить, что Великобритания, Германия и Франция настороженно отнеслись к новым предложениям иранской делегации, которые, по их словам, несовместимы с условиями сделки, либо выходят далеко за ее пределы. По этой причине европейские державы пока не могут оценить, возможно ли в ближайшей перспективе уладить все возникшие нестыковки и прийти к соглашению.

Позиция Ирана

Глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян также сообщил, что Тегеран не испытывает оптимизма по поводу намерений Вашингтона и трех европейских стран возродить СВПД, однако сама иранская сторона настроена серьезно. На деле же категоричный тон делегатов Исламской республики не располагает к плодотворным дискуссиям — главный переговорщик от Ирана Али Багери Кани требует, чтобы США сделали первый шаг и отменили все санкции, поскольку именно Вашингтон в 2018 году вышел из сделки, нарушив при этом ее условия. Поэтому Тегеран также потребовал от Соединенных Штатов и их союзников гарантий того, что ситуация, которая произошла в 2018-м, больше не повторится. Западные же государства считают такой подход неприемлемым.

Iran’s top nuclear negotiator @Bagheri_Kani says this round of talks with P4+1 has ended. He said participants are going back to their capitals to review what has been discussed in Vienna. Iran’s main objective is sanction removal. #IranTalks #JCPOA pic.twitter.com/yoshkfyaIc — Aati (@AatiSheerazi) December 3, 2021

Тем не менее сам Багери указал, что представил на рассмотрение переговорной группе лишь предложения, в ответ же другие стороны могут изложить и свои варианты. Аналогичную мысль высказал и постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Он подчеркнул, что переговоры пока только возобновились и выдвинутые Ираном инициативы, несмотря на радикальные отличия от прошлого проекта договора, не являются окончательным решением. Эти поправки и изменения лишь необходимо «калибровать», чтобы они не препятствовали прогрессу в диалоге.

Тайные мотивы

Эксперты по-прежнему полагают, что Тегеран намеренно затягивает переговоры в Вене под различными предлогами, одновременно наращивая ядерный потенциал. Не исключено, что он надеется использовать его в качестве рычага давления и достижения лучших условий по сделке. Также высказывались мнения о том, что, прикрываясь намерением достичь соглашения, Иран втайне запасает обогащенный уран и оборудование для дальнейшего развития программы. Еще в начале года власти республики запретили инспекторам Международного агентства по атомной энергии доступ на ядерные объекты до тех пор, пока с Тегерана не будут сняты санкции.

Western negotiators trying to revive the 2015 Iran nuclear deal said on Friday that the new, harder-line government in Iran is proposing unacceptable changes to a draft agreement, even as it proceeds with its nuclear program. https://t.co/hUBzYszdhP — New York Times World (@nytimesworld) December 3, 2021

Переговоры в Вене стартовали в начале этого года по инициативе администрации президента США Джо Байдена, пришедшей к власти в январе. Причиной стали ответные меры Тегерана на выход Вашингтона из сделки в 2018 году и убийство американцами высокопоставленного иранского командующего Касема Сулеймани в начале 2020-го. Менее чем за два года Иран нарастил уровень обогащения урана с 3,67 до 60%, что вызвало обеспокоенность у мирового сообщества и подтолкнуло новые власти США к диалогу. Однако за шесть раундов переговоров делегаты не пришли к окончательному соглашению, а смена власти в республике на сторонников жесткой политики в отношениях с Западом значительно уменьшила шансы на достижение консенсуса.