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США назвали очередной раунд переговоров по СВПД в Вене не внушающим оптимизма

Весь мир
США назвали очередной раунд переговоров по СВПД в Вене не внушающим оптимизма
Global Look Press  /  EU Delegation Vienna / XinHua

Вашингтон, 4 декабря. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что последние события на переговорах по возвращению к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) в Вене не внушают Вашингтону оптимизма. Такой комментарий он дал вскоре после того, как Иран предоставил другим участникам сделки несколько предложений касательно снятия санкций, в ответ на что Тегеран вернулся бы к выполнению своих обязательств по договору. Как сказал дипломат, судить о том, будет ли Исламская республика «добросовестно» участвовать в диалоге, он сможет в ближайшие дни.

Ранее участники переговоров перенесли встречи на следующую неделю, поскольку новые предложения Ирана значительно отличались от проекта договора, совместно сформированного почти на 70–80% в ходе прошлых раундов. Как заявил накануне Блинкен, Тегеран «несерьезно относится к процессу возвращения в СВПД», и если этот путь будет тупиковым, то США станут «искать другие варианты». Также он сообщил, что Соединенные Штаты обсудят эту ситуацию со своими партнерами.

Вероятно, в их число войдет и Израиль, который крайне остро реагирует на возобновление встреч в Вене. По мнению Тель-Авива, снятие санкций с Ирана недопустимо, поэтому власти еврейского государства пытаются оказать давление на все стороны переговорного процесса для его «немедленного прекращения». Израильское руководство считает, что продолжающееся развитие ядерной программы на фоне требований о ликвидации всех запретов в отношении Исламской республики является лишь «ядерным шантажом». Несмотря на это, Вашингтон все еще рассчитывает на возобновление сделки и старается не накалять и без того напряженную обстановку.

Стоит отметить, что Великобритания, Германия и Франция настороженно отнеслись к новым предложениям иранской делегации, которые, по их словам, несовместимы с условиями сделки, либо выходят далеко за ее пределы. По этой причине европейские державы пока не могут оценить, возможно ли в ближайшей перспективе уладить все возникшие нестыковки и прийти к соглашению.

Позиция Ирана

Глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян также сообщил, что Тегеран не испытывает оптимизма по поводу намерений Вашингтона и трех европейских стран возродить СВПД, однако сама иранская сторона настроена серьезно. На деле же категоричный тон делегатов Исламской республики не располагает к плодотворным дискуссиям — главный переговорщик от Ирана Али Багери Кани требует, чтобы США сделали первый шаг и отменили все санкции, поскольку именно Вашингтон в 2018 году вышел из сделки, нарушив при этом ее условия. Поэтому Тегеран также потребовал от Соединенных Штатов и их союзников гарантий того, что ситуация, которая произошла в 2018-м, больше не повторится. Западные же государства считают такой подход неприемлемым.

Тем не менее сам Багери указал, что представил на рассмотрение переговорной группе лишь предложения, в ответ же другие стороны могут изложить и свои варианты. Аналогичную мысль высказал и постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Он подчеркнул, что переговоры пока только возобновились и выдвинутые Ираном инициативы, несмотря на радикальные отличия от прошлого проекта договора, не являются окончательным решением. Эти поправки и изменения лишь необходимо «калибровать», чтобы они не препятствовали прогрессу в диалоге.

Тайные мотивы

Эксперты по-прежнему полагают, что Тегеран намеренно затягивает переговоры в Вене под различными предлогами, одновременно наращивая ядерный потенциал. Не исключено, что он надеется использовать его в качестве рычага давления и достижения лучших условий по сделке. Также высказывались мнения о том, что, прикрываясь намерением достичь соглашения, Иран втайне запасает обогащенный уран и оборудование для дальнейшего развития программы. Еще в начале года власти республики запретили инспекторам Международного агентства по атомной энергии доступ на ядерные объекты до тех пор, пока с Тегерана не будут сняты санкции.

Переговоры в Вене стартовали в начале этого года по инициативе администрации президента США Джо Байдена, пришедшей к власти в январе. Причиной стали ответные меры Тегерана на выход Вашингтона из сделки в 2018 году и убийство американцами высокопоставленного иранского командующего Касема Сулеймани в начале 2020-го. Менее чем за два года Иран нарастил уровень обогащения урана с 3,67 до 60%, что вызвало обеспокоенность у мирового сообщества и подтолкнуло новые власти США к диалогу. Однако за шесть раундов переговоров делегаты не пришли к окончательному соглашению, а смена власти в республике на сторонников жесткой политики в отношениях с Западом значительно уменьшила шансы на достижение консенсуса.

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Все новости / Весь мир / США назвали очередной раунд переговоров по СВПД в Вене не внушающим оптимизма
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