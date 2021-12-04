Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 декабря 16:41
16:36
Экономика
Власти Турции решили переименовать экспортный бренд страны
16:34
Общество
Доктор Мясников предупредил о развитии глухоты из-за неограниченного приема антибиотиков
16:34
Спорт
Андрей Рублев вывел сборную России вперед в полуфинале Кубка Дэвиса с Германией
16:31
Шоу-бизнес
Вдова Кобзона не исключила, что Градский был в нее влюблен
16:31
Политика
Захарова указала на крайний цинизм Запада на фоне новых санкций против Белоруссии
16:30
Общество
Петербургские рестораторы предупредили о вынужденном повышении цен до 20% в 2022 году
16:30
Политика
Турчака переизбрали на пост секретаря генсовета «Единой России»
16:30
Весь мир
Рекордное количество полицейских было убито в США в 2021 году
16:30
Происшествия
Мордовские хулиганы бросали петарды в щенков
16:28
Наука
Премьер-министр Мишустин призвал мировое научное сообщество к совместным исследованиям
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР соотечественников

Весь мир
Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР соотечественников
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Москва, 4 декабря. Российская Федерация ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР, а также стран, граничащих с ней. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Ситуация касается всего нескольких человек, по данным Ростуризма и нашего МИД. Несколько сотен человек», — заявила она.

При этом чиновница уточнила, что прямое авиасообщение между Россией и ЮАР закрыто и тем не менее в африканской стране находятся люди, которые самостоятельно приняли решение о поездке.

«Все они при возвращении в РФ любым способом будут вынуждены пройти 14-дневный карантин, потому что риски, связанные с новым штаммом, пока расцениваются как очень высокие», — сказала Попова.

Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР соотечественников
kremlin.ru / Администрация президента России

В остальных случаях пересечении границы, ограничения, даже на несколько дней, не потребуются. Однако необходимо документальное подтверждение о прохождении вакцинации или перенесенной ранее болезни.

«Для тех, у кого нет такой информации, ПЦР-тестирование требуется обязательно. Теперь в течение 48 часов нужно будет внести это на портал госуслуг», — заключила глава Роспотребнадзора.

Ранее стало известно, что переболевшие коронавирусом больше других рискуют заразиться штаммом «Омикрон». Об этом сообщили ученые из Центра эпидемиологического моделирования и анализа ЮАР и Национального института инфекционных заболеваний.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР соотечественников
африка попова юар коронавирус штамм омикрон
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать