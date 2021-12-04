Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР соотечественников

Москва, 4 декабря. Российская Федерация ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР, а также стран, граничащих с ней. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Ситуация касается всего нескольких человек, по данным Ростуризма и нашего МИД. Несколько сотен человек», — заявила она.

При этом чиновница уточнила, что прямое авиасообщение между Россией и ЮАР закрыто и тем не менее в африканской стране находятся люди, которые самостоятельно приняли решение о поездке.

«Все они при возвращении в РФ любым способом будут вынуждены пройти 14-дневный карантин, потому что риски, связанные с новым штаммом, пока расцениваются как очень высокие», — сказала Попова.

kremlin.ru / Администрация президента России

В остальных случаях пересечении границы, ограничения, даже на несколько дней, не потребуются. Однако необходимо документальное подтверждение о прохождении вакцинации или перенесенной ранее болезни.

«Для тех, у кого нет такой информации, ПЦР-тестирование требуется обязательно. Теперь в течение 48 часов нужно будет внести это на портал госуслуг», — заключила глава Роспотребнадзора.

Ранее стало известно, что переболевшие коронавирусом больше других рискуют заразиться штаммом «Омикрон». Об этом сообщили ученые из Центра эпидемиологического моделирования и анализа ЮАР и Национального института инфекционных заболеваний.