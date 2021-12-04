Sohu: американские летчики попытаются сбежать в Россию в случае нападения США на Китай

Пекин, 4 декабря. США могут развязать войну в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая с высокой долей вероятности приведет к массовым случаям дезертирства среди пилотов американских ВВС.

Такими выводами поделились обозреватели китайского издания Sohu. В публикации говорится, что из-за агрессивной внешней политики США очень велик риск начала полномасштабной войны в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где американские политики пытаются создать коалицию против Китая, передает «ПолитРоссия».

По мнению авторов публикации, в случае конфликта основная часть сражений будет проходить в воздухе. Они отмечают, что у такой войны появится очень много противников. В Пекине предрекли массовое бегство американских летчиков в Россию в случае нападения США на КНР.

«Если американские летчики захотят дезертировать, им придется направлять свои самолеты в страны, имеющие плохие отношения с США», — сказано в статье.

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В Китае считают, что американские летчики могут попытаться укрыться в РФ, потому что у нее достаточно натянутые отношения с США. Москва имеет в своем распоряжении мощные ВС, а также ядерное оружие, благодаря которому перебежчики будут чувствовать себя в безопасности.

«На самом деле нет необходимости говорить, что Россия может принять американских летчиков, и США будет сложно договориться об их возвращении», — предположили аналитики.

Ранее сообщалось, что Запад допускает три серьезные ошибки в отношениях с Россией. В конечном счете из-за недальновидности западных стран может начаться война.