Банги, 4 декабря. Французские и чадские военные инструкторы подготовили несовершеннолетних бойцов из неблагополучных семей для отправки в ЦАР, сообщает издание RCA-Actualités.

Как стало известно, небольшой сводный отряд состоит из подростков 14–16 лет. Их обучили стрельбе, использованию взрывчатых веществ и диверсионной тактике.

«Власти Чада и французские инструкторы подготовили группу несовершеннолетних для отправки в Центральноафриканскую Республику. Они займутся дестабилизацией обстановки и отвлечением правительственной армии, а в это время основные силы вторжения проведут главную атаку. Согласно сообщениям местных источников, юные наемники уже выдвинулись в направлении ЦАР. Они двигаются через джунгли», — отметили сотрудники СМИ.

Ранее издание Afrique Media сообщило, что Франция превратила Чад в инструмент для насильственного свержения власти в Банги.

Также стало известно, что официальная Нджамена построила на границе ЦАР «лагерь беженцев», который, по сути, является полноценной военной базой, где накапливаются силы наемников и беглых боевиков из Центральноафриканской Республики. Предполагается, что вскоре радикалы начнут наступление.