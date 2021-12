Рекордное количество полицейских было убито в США в 2021 году

Вашингтон, 4 декабря. Число полицейских, раненных и убитых в США при исполнении служебных обязанностей, достигло нового максимума. Об этом сообщил национальный Братский орден полиции (FOP).

Согласно предоставленным сведениям, по состоянию на конец ноября было убито 58 сотрудников полиции, находящихся на рабочем месте по сравнению с 47 убитыми за весь 2020 год.

RT @GLFOP: ENOUGH IS ENOUGH: 314 Police Officers Shot in 2021; 58 Killed by Gunfire; Ambush-Style Attacks on Police Up 126% From 2020



