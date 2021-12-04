Рекордное количество полицейских было убито в США в 2021 году

Вашингтон, 4 декабря. Число полицейских, раненных и убитых в США при исполнении служебных обязанностей, достигло нового максимума. Об этом сообщил национальный Братский орден полиции (FOP).

Согласно предоставленным сведениям, по состоянию на конец ноября было убито 58 сотрудников полиции, находящихся на рабочем месте по сравнению с 47 убитыми за весь 2020 год.

RT @GLFOP: ENOUGH IS ENOUGH: 314 Police Officers Shot in 2021; 58 Killed by Gunfire; Ambush-Style Attacks on Police Up 126% From 2020



Get the latest news from Washington. Read this week’s FOP Washington Watch: Legislative Update. ➡️ … pic.twitter.com/tCawko8S4t — Tri-County FOP #3 (@scfop3) December 3, 2021

В общей сложности за первые 11 месяцев этого года при исполнении служебных обязанностей было были убиты и ранены 314 офицеров, что на два случая больше, чем за весь прошлый год.

В братском ордене отмечают возросшее количество внезапных нападений, совершенных без предупреждения — их количество выросло за год на 126%. В результате 95 подобных атак пострадали 119 офицеров, 28 из них были убиты.

Бывший президент США Дональд Трамп, комментируя отчет FOP, заявил, что в Америке «нет закона и порядка».

«Наша полиция великолепна. Им не разрешают выполнять свою работу, и теперь они под прицелом. Люди даже не боятся. Они идут и стреляют в полицейских, они их не уважают. Жители нашей страны любят нашу полицию и уважают ее, но им не разрешается выполнять свою работу. Если бы вы позволили им выполнять свою работу, это прекратилось бы, и преступность исчезла бы. Наша страна разрушается», — заявил Трамп в эфире телеканала FoxNews.

Статистика свидетельствует, что самым опасным для работы в полиции штатом является Техас, где было убито и ранено 42 офицера. За ним идут Иллинойс и Калифорния, в которых пострадали соответственно 25 и 21 сотрудник полиции.

По словам представителей FOP, проблема состоит не в насилии с применением того или иного вида оружия. Проблема состоит в атмосфере насилия, которая царит в американском обществе.

VIDEO: See Indy FOP talking on Fox News about Violence in America | “It’s NOT a Gun violence issue, it’s NOT a knife violence issue, it’s NOT a car violence issue…it’s a Human Violence issue” #HeartIssues #CitiesInCrisis https://t.co/UEpq68oPmb — Rick Snyder (@RickFOP86) December 4, 2021

Рекордный уровень убийств полицейских отражает общую криминогенную ситуацию в США, которую можно назвать критической. Страну захлестнули массовые грабежи. Количество жертв вооруженного насилия в Соединенных Штатах бьет многолетние рекорды.

Федеральное агентство новостей /

По данным неправительственной организации Gun violence archive, за 11 месяцев 2021 года в результате применения огнестрельного оружия в стране погибло почти 19 тысяч человек, ранения получили более 37 тысяч человек, произошло более 650 случаев массовых расстрелов. Все это происходит на фоне призывов к сокращению финансирования полиции и даже полного ее упразднению.