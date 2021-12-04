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В Ленобласти на Пушкинском шоссе столкнулись фура и пассажирский автобус

Происшествия

В результате аварии автобус получил значительные повреждения кабины. Грузовик отделался согнутой фарой и вмятинами на контейнере. ДТП произошло в нескольких километрах от Киевского шоссе.

По словам очевидцев, автобус «Лиаз» двигался по главной дороге в сторону Красного села, а шофер тягача MAN совершал выезд со второстепенной полосы.

Гололед и невнимательность водителей привели к столкновению транспортных средств.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Инспекторы ГИБДД, прибывшие на место аварии разбираются в обстоятельствах произошедшего и устанавливают виновников.

Движение на Пушкинском шоссе затруднено.

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Все новости / Происшествия / В Ленобласти на Пушкинском шоссе столкнулись фура и пассажирский автобус
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