В Ленобласти на Пушкинском шоссе столкнулись фура и пассажирский автобус

В результате аварии автобус получил значительные повреждения кабины. Грузовик отделался согнутой фарой и вмятинами на контейнере. ДТП произошло в нескольких километрах от Киевского шоссе.
По словам очевидцев, автобус «Лиаз» двигался по главной дороге в сторону Красного села, а шофер тягача MAN совершал выезд со второстепенной полосы.
Гололед и невнимательность водителей привели к столкновению транспортных средств.
Информации о пострадавших пока не поступало.
Инспекторы ГИБДД, прибывшие на место аварии разбираются в обстоятельствах произошедшего и устанавливают виновников.
Движение на Пушкинском шоссе затруднено.