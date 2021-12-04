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Сын Градского высказался о молодой вдове умершего наставника шоу «Гoлoс»

  /   Обновлено: 04 декабря 2021 15:59
Шоу-бизнес
Сын Градского высказался о молодой вдове умершего наставника шоу «Гoлoс»
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

Москва, 4 декабря. Старший сын легендарного музыканта и поэта Александра Градского Даниил признался, что очень плохо знает четвертую жену композитора Марину Коташенко.

Звездный наследник заявил, что несомненно уважает выбор своего отца, но лично плохо знаком с вдовой Градского. Об этом Даниил рассказал в документальном фильме памяти выдающегося композитора на Первом канале.

«Я предпочитаю сохранять нейтральное отношение с человеком, которого не очень хорошо знаю», — заявил сын Градского.

Александр Градский и Марина Коташенко длительное время жили в гражданском браке. Незадолго до скоропостижной смерти музыканта пара поженилась.

Ранее сообщалось, что дети Александра Градского Мария и Даниил во время траурной церемонии прощания с их знаменитым отцом заявили о страхе за будущее театра «Градский Холл». По словам Даниила Градского, он не знает, получится ли сохранить дух этого места.

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Все новости / Шоу-бизнес / Сын Градского высказался о молодой вдове умершего наставника шоу «Гoлoс»
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