Сын Градского высказался о молодой вдове умершего наставника шоу «Гoлoс»

Москва, 4 декабря. Старший сын легендарного музыканта и поэта Александра Градского Даниил признался, что очень плохо знает четвертую жену композитора Марину Коташенко.

Звездный наследник заявил, что несомненно уважает выбор своего отца, но лично плохо знаком с вдовой Градского. Об этом Даниил рассказал в документальном фильме памяти выдающегося композитора на Первом канале.

«Я предпочитаю сохранять нейтральное отношение с человеком, которого не очень хорошо знаю», — заявил сын Градского.

Александр Градский и Марина Коташенко длительное время жили в гражданском браке. Незадолго до скоропостижной смерти музыканта пара поженилась.

Ранее сообщалось, что дети Александра Градского Мария и Даниил во время траурной церемонии прощания с их знаменитым отцом заявили о страхе за будущее театра «Градский Холл». По словам Даниила Градского, он не знает, получится ли сохранить дух этого места.