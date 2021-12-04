Голкипер воронежского «Факела» Свинов перешел в московский «Спартак»

Москва, 4 декабря. «Спартак» объявил о переходе 21-летнего вратаря «Факела» Ильи Свинова, который стал лучшим игроком «Факела» по итогам ноября.

Пресс-служба московского «Спартака» сообщила на официальном сайте о подписании контракта с голкипером Ильей Свиновым. Вратарь заключил соглашение, которое вступит в силу 1 января 2022 года и будет действовать до 31 мая 2025 года.

В нынешнем сезоне Свинов провел 24 матча ФНЛ за воронежский «Факел». Вратарь пропустил 22 гола и 11 раз сумел оставить свои ворота в неприкосновенности. Сумма сделки «Спартака» с голкипером не сообщалась. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в 250 тысяч евро.

Ранее капитан варшавской «Легии» Артур Енджейчик перенес операцию на сломанной ключице. Защитник польского клуба пропустит матч группового этапа Лиги Европы со «Спартаком».