Депутат Рады Ясько рассказала журналистам о проблемах Саакашвили со слухом и зрением

Киев, 4 декабря. Состояние экс-президента Грузии Михаила Саакашвили оставляет желать лучшего. Об этом рассказала депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько.

По словам Ясько, которая является девушкой экс-главы грузинского государства, она не понимает, почему журналисты говорят о том, что состояние бывшего президента улучшается. Депутат отметила, что у Саакашвили сильно понизился уровень гемоглобина. Также она добавила, что у него есть проблемы со зрением и даже со слухом.

«У него (Саакашвили. — Прим. ред.) очень сильно упал гемоглобин, есть проблемы и с высыпаниями, которые носят неврологический характер, со зрением, со слухом даже. Это очень опасные симптомы, которые говорят о том, что продолжает он сильно нуждаться в очень сильной реабилитации, которая длится неделями», — рассказала Ясько.

Однако при этом, по мнению девушки, у экс-главы все таки есть прогресс. У него появились силы выступать в суде, подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что пребывание бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в родной стране не является безопасным. Соответствующее заявление сделала мать политика Гиули Аласания.