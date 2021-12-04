Пассажирский лайнер «Аэрофлота» сменил курс из-за самолета-разведчика ВВС США

Москва, 4 декабря. Источник ФАН в авиационном сообществе поделился подробностями инцидента с пассажирским бортом, который летел из Тель-Авива в Москву, но был вынужден изменить курс из-за самолета ВВС США.

Отмечается, что все произошло 3 декабря в 09:53 (по московскому времени) над акваторией Черного моря. Экипаж летевшего в Москву пассажирского самолета доложил о неопознанном воздушном судне на высоте более 10 км. Позднее выяснилось, что это был один из двух самолетов-разведчиков ВВС США, который приблизился на опасное расстояние к борту, принадлежащему компании «Аэрофлот».

Экипаж гражданского воздушного судна A-333 принял решение изменить курс, потому что американский самолет не отвечал на неоднократные вызовы с земли.

Ранее сообщалось, что боевая единица ВВС США хаотично пересекала установленные трассы гражданской авиации. На борту лайнера сработала сигнализация об опасном сближении.