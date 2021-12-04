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Митрополит Илларион назвал охоту пережитком прошлого

Общество
Митрополит Илларион назвал охоту пережитком прошлого
wikipedia.org  /  Александр Филиппов / CC BY-SA 4.0

Москва, 4 декабря. Охота для развлечения является пережитком прошлого, от которого необходимо отказаться. Об этом заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион.

Как утверждает Иерарх, охота допустима лишь в том случае, когда необходимо регулировать популяцию тех или иных животных, обитающих в заповедниках и лесах. Такую задачу выполняют егеря, подчеркнул он.

«Охота в качестве развлечения — я думаю, что это пережиток прошлого. Я думаю, что нам надо от этого отказываться. Чем скорее мы от этого откажемся, тем лучше», — заявил Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

Как сообщалось ранее, около 39% российских мужчин, принявших участие в опросе сервиса Tvil.ru, предпочитают проводить отпуск на рыбалке или охоте. Еще 25% респондентов высказались в пользу похода в горы.

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запрет рпц охота
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