Размер пенсии некоторых категорий россиян увеличится в 2022 году

Москва, 4 декабря. Сразу трем категориями пенсионеров увеличат выплаты в 2022 году, передает «Сиб.фм» со ссылкой на данные Пенсионного фонда России (ПФР).

Так, с 1 января страховую часть пенсии повысят на 5,9%. Размер фиксированной выплаты с учетом индексации устанавливается в районе 6,4 тысячи рублей. Повышение всех доплат утвердили депутаты Государственной думы, приняв бюджет на следующий год. Кроме того, 1 октября российские власти проиндексируют пенсионные выплаты военнослужащим. Увеличение составит, предположительно, 4%.

«Также 1 апреля 2022 года индексация социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению составит 7,7 %», — говорится в сообщении.

Юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская ранее напомнила, что с 1 января следующего года страховая пенсия по инвалидности будет автоматически назначаться с того дня, как гражданина официально признают инвалидом.