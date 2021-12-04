После избрания нового высшего совета «Единой России» в нем осталось две вакансии

Москва, 4 декабря. Участники съезда партии «Единая Россия» избрали новый высший совет из 100 человек.

После избрания осталось две свободные вакансии. Как отметил председатель ЕР Дмитрий Медведев, высший совет партии избран на новый срок полномочий.

«С учетом того, что количественный состав определяется съездом, предлагается установить его в количестве 100 человек, но оставить две вакансии», — добавил Медведев.

По словам Медведева, в этом нет интриги. Все дело в том, что теперь есть возможность доизбрания в состав высшего совета тех однопартийцев, которые покажут в последующем наилучшие результаты в работе.

Ранее сообщалось, что партия «Единая Россия» переизбрала Дмитрия Медведева своим председателем. Кроме того, съезд переизбрал Бориса Грызлова, который занимает пост главы высшего совета «Единой России».