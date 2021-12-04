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Леонков: поставки вооружений из США не помогут Украине в противостоянии с Россией

  /   Обновлено: 04 декабря 2021 15:22
Армия
Леонков: поставки вооружений из США не помогут Украине в противостоянии с Россией
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Москва, 4 декабря. Украина использует вбросы западных СМИ о якобы российском «вторжении», чтобы выбить из США побольше оружия, которое можно будет использовать в Донбассе.

Таким образом военный аналитик Алексей Леонков в интервью «ПолитЭксперту» прокомментировал заявление главы Офиса президента Украины Андрея Ермака о том, что сотрудничество Вашингтона и Киева «вышло на новый уровень». Он объяснил, зачем Киев выпрашивает у США новое оружие.

«Если она собирается воевать против РФ, то ей не хватит тех вооружений, которыми она обладает. Несоотносимые они с российскими. Но если воевать против Донбасса, то вооружений хватит. Украина решила под шумок, который поднялся, по максимуму просить все, что она хочет получить», — объяснил Леонков.

Эксперт не исключил, что новые договоренности с США могут подтолкнуть Киев к агрессии в Донбассе. Он отметил, что украинские власти, судя по их заявлениям, давно уже не считают жителей ЛДНР своими гражданами.

«На Украине приняли закон по этим территориям, в котором есть люстрация, суды и так далее. То есть там будет физический геноцид, который не пощадит никого: стрелять начнут без разбора и по мирным жителям, и по защитникам Донбасса», — подытожил он.

Ранее в Кремле неоднократно подчеркивали, что фейки западных СМИ о якобы российском «вторжении» являются обычной пропагандой. Там отмечали, что у Москвы нет никаких агрессивных планов в отношении Украины.

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украина сша донбасс оружие
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