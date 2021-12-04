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Сарик Андреасян поддержал «заткнувшего» Антона Долина режиссера Ридли Скотта

Шоу-бизнес
Сарик Андреасян поддержал «заткнувшего» Антона Долина режиссера Ридли Скотта
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 4 декабря. Режиссер и продюсер Сарик Андреасян похвалил коллегу Ридли Скотта, который в грубой форме ответил кинокритику Антону Долину на замечание о его фильме.

Андреасян восхитился действиями британского коллеги, который не согласился с мнением российского кинокритика в новом видео YouTube-канала «Радио Долин». Он опубликовал соответствующую историю в соцсети Instagram.

«Вот так Ридли Скотт заткнул Долина! И только так надо!» — заявил режиссер фильмов «Защитники», «Беременный» и других.

Сарик Андреасян поддержал «заткнувшего» Антона Долина режиссера Ридли Скотта
Prt Scr instagram.com / @sarik_andreasyan

Долин взял небольшой комментарий по видеосвязи у Скотта по поводу одного из его новых фильмов «Последняя дуэль» про нормандского рыцаря Жана де Карружа. Кинокритик обратил внимание, что эта картина получилась более реалистичной, чем предыдущие работы автора проектов «Царство небесное» и «Робин Гуд». Скотт с этим резко не согласился и использовал в своем ответе нецензурные выражения.

Ранее Скотт анонсировал выход сериала по фильму «Бегущий по лезвию». Он отметил, что сценарий для пилотного эпизода уже написан.

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кино долин ридли скотт
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