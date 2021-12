Сотни сотрудников Google устроили бунт против обязательной вакцинации

Маунтин-Вью, 4 декабря. Более 600 сотрудников корпорации Google подписали обращение к руководству компании с требованием отменить решение об обязательной вакцинации.

Сотрудники обратились с открытым письмом, озаглавленным «Уважайте пользователя» главному санитарному врачу Google Карен ДеСальво, говорится в документе.

Манифест настаивает на том, что политика компании «публично раскрывает» личный выбор сотрудников.

В своем манифесте сотрудники также обратились к своим коллегам, призвав их «принципиально выступать против мандата» и не позволять политике компании влиять на их решение о вакцинации. Они также подчеркивает, что компания не имеет права требовать информацию о состоянии здоровья и истории болезни персонала.

600-plus Google employees sign manifesto opposing company vaccine mandate.

The authors claim the mandate would violate employees' medical privacy and could be used to justify intrusive medical impositions.https://t.co/nIglILUKQj