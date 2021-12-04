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Сотни сотрудников Google устроили бунт против обязательной вакцинации

Весь мир
Сотни сотрудников Google устроили бунт против обязательной вакцинации
Global Look Press  /  Lev Radin / Keystone Press Agency

Маунтин-Вью, 4 декабря. Более 600 сотрудников корпорации Google подписали обращение к руководству компании с требованием отменить решение об обязательной вакцинации.

Сотрудники обратились с открытым письмом, озаглавленным «Уважайте пользователя» главному санитарному врачу Google Карен ДеСальво, говорится в документе.

«Я считаю, что распоряжение генерального директора о вакцинации глубоко ошибочен», — говорится в манифесте, в котором требования о вакцинации описываются как «принуждение» и «противоположность инклюзивности».

Манифест настаивает на том, что политика компании «публично раскрывает» личный выбор сотрудников.

«Эти сотрудники могут никогда не чувствовать себя комфортно, выражая свои истинные чувства по поводу политики компании в области здравоохранения и других, не связанных с этим деликатных тем. Это приводит к замалчиванию перспективы и усугубляет внутреннюю идеологическую «эхо-камеру», которую люди как внутри, так и за пределами Google наблюдали в течение многих лет», — пишут авторы.

В своем манифесте сотрудники также обратились к своим коллегам, призвав их «принципиально выступать против мандата» и не позволять политике компании влиять на их решение о вакцинации. Они также подчеркивает, что компания не имеет права требовать информацию о состоянии здоровья и истории болезни персонала.

Google установил правило по обязательной вакцинации своих сотрудников после того, как был опубликован президентский указ Джо Байдена, согласно которому все сотрудники американских компаний штат которых состоит из 100 и более работников, должны быть полностью вакцинированы от COVID-19 до 4 января 2022 года.

Указ об обязательной вакцинации вызвал недовольство среди значительной части американского общества и был раскритикован представителями Республиканской партии. Ряд «красных» штатов подали судебные иски против администрации Белого дома, обвиняя Байдена в превышении полномочий.

В начале ноября окружной суд в Новом Орлеане принял постановление о приостановке действия указа о вакцинации. Ожидается, что окончательное решение по этому вопросу должен принять Верховный суд США.

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сша google вакцинация
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