Сотни сотрудников Google устроили бунт против обязательной вакцинации

Маунтин-Вью, 4 декабря. Более 600 сотрудников корпорации Google подписали обращение к руководству компании с требованием отменить решение об обязательной вакцинации.
Сотрудники обратились с открытым письмом, озаглавленным «Уважайте пользователя» главному санитарному врачу Google Карен ДеСальво, говорится в документе.
«Я считаю, что распоряжение генерального директора о вакцинации глубоко ошибочен», — говорится в манифесте, в котором требования о вакцинации описываются как «принуждение» и «противоположность инклюзивности».
Манифест настаивает на том, что политика компании «публично раскрывает» личный выбор сотрудников.
«Эти сотрудники могут никогда не чувствовать себя комфортно, выражая свои истинные чувства по поводу политики компании в области здравоохранения и других, не связанных с этим деликатных тем. Это приводит к замалчиванию перспективы и усугубляет внутреннюю идеологическую «эхо-камеру», которую люди как внутри, так и за пределами Google наблюдали в течение многих лет», — пишут авторы.
В своем манифесте сотрудники также обратились к своим коллегам, призвав их «принципиально выступать против мандата» и не позволять политике компании влиять на их решение о вакцинации. Они также подчеркивает, что компания не имеет права требовать информацию о состоянии здоровья и истории болезни персонала.
600-plus Google employees sign manifesto opposing company vaccine mandate.— JuliaPoems (@JJ56123) November 30, 2021
The authors claim the mandate would violate employees' medical privacy and could be used to justify intrusive medical impositions.https://t.co/nIglILUKQj
Google установил правило по обязательной вакцинации своих сотрудников после того, как был опубликован президентский указ Джо Байдена, согласно которому все сотрудники американских компаний штат которых состоит из 100 и более работников, должны быть полностью вакцинированы от COVID-19 до 4 января 2022 года.
Указ об обязательной вакцинации вызвал недовольство среди значительной части американского общества и был раскритикован представителями Республиканской партии. Ряд «красных» штатов подали судебные иски против администрации Белого дома, обвиняя Байдена в превышении полномочий.
В начале ноября окружной суд в Новом Орлеане принял постановление о приостановке действия указа о вакцинации. Ожидается, что окончательное решение по этому вопросу должен принять Верховный суд США.