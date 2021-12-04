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Be-Afrika Sango: к захвату города Куанго в ЦАР привело оружейное эмбарго ООН

Весь мир
Be-Afrika Sango: к захвату города Куанго в ЦАР привело оружейное эмбарго ООН
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 4 декабря. Сохраняемое Советом Безопасности ООН оружейное эмбарго, поспособствовало захвату радикалами центральноафриканского города Куанго. Об этом сообщили сотрудники издания Be-Afrika Sango.

В начале месяца боевики из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) атаковали позиции правительственной армии (FACA), расположенные на юго-востоке страны, в префектуре Уака.

«Битва между вооруженными силами ЦАР и наемниками длилась несколько часов. Однако в результате того, что бандформирования лучше оснащены, а их численность превысила количество защитников, последним пришлось отступить из Куанго.

И тут вновь возникает вопрос: почему радикалы обладают современными средствами поражения, а Совбез ООН до сих пор сохраняет инициированные Францией ограничения на поставки вооружения для FACA? Именно эмбарго способствовало захвату населенного пункта», — сообщили журналисты.

По словам сотрудников СМИ, Совет Безопасности Организации Объединенных Наций сделал ставку на контингент многопрофильной комплексной миссии (МИНУСКА), но «голубые каски» не справляются с возложенными на них функциями.

«Миротворцы игнорируют подобные нападения, ничем не аргументируя свой отказ от участия в военных операциях по противостоянию радикалам. Гибнет и страдает гражданское население, бандиты насилуют женщин, грабят и сжигают целые деревни, но ООН закрывает на это глаза, сохраняя эмбарго и мешая республике развиваться», — заключили в Be-Afrika Sango.

Ранее национальные войска Центральноафриканской Республики (FACA) при консультативной поддержке российских специалистов уничтожили лагерь боевиков в районе Боколобо.

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