Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 декабря 16:39
16:36
Экономика
Власти Турции решили переименовать экспортный бренд страны
16:34
Общество
Доктор Мясников предупредил о развитии глухоты из-за неограниченного приема антибиотиков
16:34
Спорт
Андрей Рублев вывел сборную России вперед в полуфинале Кубка Дэвиса с Германией
16:31
Шоу-бизнес
Вдова Кобзона не исключила, что Градский был в нее влюблен
16:31
Политика
Захарова указала на крайний цинизм Запада на фоне новых санкций против Белоруссии
16:30
Общество
Петербургские рестораторы предупредили о вынужденном повышении цен до 20% в 2022 году
16:30
Политика
Турчака переизбрали на пост секретаря генсовета «Единой России»
16:30
Весь мир
Рекордное количество полицейских было убито в США в 2021 году
16:30
Происшествия
Мордовские хулиганы бросали петарды в щенков
16:28
Наука
Премьер-министр Мишустин призвал мировое научное сообщество к совместным исследованиям
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

«Лукойл» намерен расширить деятельность в Египте

Весь мир
«Лукойл» намерен расширить деятельность в Египте
flickr.com  /  U.S. Department of State

Каир, 4 декабря. Министр нефти и минеральных ресурсов Египта Тарик аль-Мулла принял вице-президента по геологоразведке и добыче за рубежом ПАО «Лукойл» Дениса Рогачева и сопровождающую его делегацию. Встреча посвящена рассмотрению новых инвестиционных возможностей.

Согласно заявлению ведомства североафриканской республики, участники переговоров обсудили проекты российской компании, особенно реализуемые на участках в Западной пустыне, а также планы на предстоящий период. Делегация «Лукойла» подтвердила сильную заинтересованность в увеличении объема инвестиций.

В ходе встречи Аль-Мулла отметил важность давнего партнерства с компанией, заявив о намерении развивать сотрудничество в ближайшем будущем. Он указал на готовность нефтяного сектора расширять возможности для деятельности в различных сферах отрасли.

По словам Дениса Рогачева, «Лукойл» реализует проекты в Египте более 20 лет. За этот период объем инвестиций составил порядка 600 млн долларов. На данный момент ПАО работает в районах Иш эль-Малаха и Милейха.

Вице-президент сообщил, что в распоряжении компании все технические, финансовые и технологические возможности, позволяющие участвовать в других проектах. Он заявил о заинтересованности в дальнейшей деятельности на территории североафриканской страны.

Ранее Нефтяная корпорация Ливии и «Татнефть» обсудили работу компании на западе государства. Представители ПАО объявили о завершении бурения скважины B2 на контрактной территории 4–82 на месторождении Гадамес.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / «Лукойл» намерен расширить деятельность в Египте
нефть египет лукойл
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать