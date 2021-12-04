«Лукойл» намерен расширить деятельность в Египте

Каир, 4 декабря. Министр нефти и минеральных ресурсов Египта Тарик аль-Мулла принял вице-президента по геологоразведке и добыче за рубежом ПАО «Лукойл» Дениса Рогачева и сопровождающую его делегацию. Встреча посвящена рассмотрению новых инвестиционных возможностей.

Согласно заявлению ведомства североафриканской республики, участники переговоров обсудили проекты российской компании, особенно реализуемые на участках в Западной пустыне, а также планы на предстоящий период. Делегация «Лукойла» подтвердила сильную заинтересованность в увеличении объема инвестиций.

В ходе встречи Аль-Мулла отметил важность давнего партнерства с компанией, заявив о намерении развивать сотрудничество в ближайшем будущем. Он указал на готовность нефтяного сектора расширять возможности для деятельности в различных сферах отрасли.

По словам Дениса Рогачева, «Лукойл» реализует проекты в Египте более 20 лет. За этот период объем инвестиций составил порядка 600 млн долларов. На данный момент ПАО работает в районах Иш эль-Малаха и Милейха.

Вице-президент сообщил, что в распоряжении компании все технические, финансовые и технологические возможности, позволяющие участвовать в других проектах. Он заявил о заинтересованности в дальнейшей деятельности на территории североафриканской страны.

Ранее Нефтяная корпорация Ливии и «Татнефть» обсудили работу компании на западе государства. Представители ПАО объявили о завершении бурения скважины B2 на контрактной территории 4–82 на месторождении Гадамес.