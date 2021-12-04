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Политолог Багдасаров нашел способ подключить к защите ЛДНР Николаев, Херсон и Одессу

Политика
Политолог Багдасаров нашел способ подключить к защите ЛДНР Николаев, Херсон и Одессу
Федеральное агентство новостей

Москва, 4 декабря. Россия может быстро подключить к обороне республик Донбасса большинство жителей всего юга Украины.

Речь идет даже не о сотнях тысяч потенциальных защитников Донбасса, а о миллионах граждан Украины, которых, если не принять срочных мер, призовут в ВСУ и отправят на юго-восток стрелять в своих соотечественников.

Таким мнением с подписчиками YouTube-канала «Соловьев LIVE» поделился востоковед, политолог Семен Багдасаров, комментируя планы украинской власти снова объявить всеобщую мобилизацию. Эксперт отметил, что уже сейчас молодежь Одесской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областей гонят в военкоматы. Эти же регионы в первую очередь затронет и очередная волна мобилизации, если Киев решиться на крупную военную авантюру в Донбассе. Причем украинская власть специально делает упор именно на южных регионах в вопросах срочной мобилизации, проводя извращенные эксперименты с отправкой русскоязычного населения на войну с русскими Донбасса.

Политолог Багдасаров нашел способ подключить к защите ЛДНР Николаев, Херсон и Одессу
Федеральное агентство новостей /

Багдасаров также отметил, что в случае большой войны в ВСУ призовут еще и резервистов, среди которых много опытных и закаленных бойцов. Эксперт уверен, что Россия может легко предотвратить такое трагическое развитие событий, воспользовавшись опытом упрощенной выдачи гражданства жителям республик. Если эту же процедуру применить и в отношении жителей южной Украины, можно не сомневаться, что подавляющее большинство рванут за паспортами РФ. Этот шаг в свою очередь радикально изменит расстановку сил — Херсон, Николаев и Одесса с готовностью встанут на защиту Донбасса в случае большого наступления ВСУ. Вместо того, чтобы против своей воли принимать участие в новой карательной операции Киева, русские украинцы примкнут к обороне ДНР и ЛНР.

«Мобилизация в ВСУ где будет в первую очередь? В Херсоне, Одессе и Николаеве. Еще в Запорожье можно не сомневаться. У меня вопрос, есть ли у нас целенаправленная пропаганда с жителями этого региона? Чтобы показать, что их погонят убивать своих. И ведь в военкоматы загребут людей с чисто русскими фамилиями, коих на юге Украины большинство. Еще вопрос. На данный момент около 700 тысяч жителей ЛДНР получили российское гражданство. Но если бы мы раздали 2-3 миллиона паспортов жителям юга Украины, их бы как минимум не призывали в страхе, что они тут же перейдут на сторону ополченцев. А как максимум, к защите ЛДНР подключатся те самые Николаев, Херсон и Одесса. Сотни тысяч пойдут защищать своих соотечественников и сограждан. Это лучший политический способ заранее решить итог любого конфликта. Мат в один ход для русофобского Киева», — эмоционально подчеркнул Багдасаров.

Политолог также призвал отказаться от политики «мягкого экономического давления» на Украину. В Москве объясняют чрезмерно аккуратные санкции заботой о мирном украинском населении. Но тем временем Киев на заработанные от такого сотрудничества деньги обстреливает Донбасс. Позаботиться о мирном русскоязычном населении Украины можно упомянутым выше способом — раздать всем гражданство и в крайнем случае эвакуировать, а то и помочь освободиться от оккупации. Те же, кто поддерживает воинственную идеологию власти и войну против соотечественников, полностью заслужили все последствия жестких экономических санкций.

Ранее генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский предсказал первый невоенный шаг России в случае большого наступления ВСУ в Донбассе.

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Все новости / Политика / Политолог Багдасаров нашел способ подключить к защите ЛДНР Николаев, Херсон и Одессу
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