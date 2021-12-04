NI: новейший танк Т-14 «Армата» обеспечивает высокую выживаемость экипажа

Вашингтон, 4 декабря. Создатели новейшего российского танка Т-14 «Армата» решили отказаться от советских традиций танкостроения, чтобы повысить живучесть боевой машины и обеспечить высокую выживаемость экипажа.

В публикации американского издания The National Interest (NI) говорится, что во времена СССР танки разрабатывались с прицелом на масштабное производство, чтобы на поле боя задавить противника числом. При этом живучесть боевых машин отходила на второй план. Российские конструкторы пошли несколько иным путем при создании Т-14.

Новейший российский танк оснащен многослойной броней в сочетании с динамическим бронированием и комплексом активной защиты. Чтобы повысить живучесть экипажа, башню сделали необитаемой. Однако теперь следить за обстановкой на поле боя и наводить орудие можно только по приборам. При этом Т-14 остается очень грозной боевой машиной, которая оснащена специальной системой для «отвода» вражеских ракет от танка, объяснили эксперты.

ПолитРоссия /

«Теоретически такие средства противодействия могут создавать помехи ракетам, атакующим танк с высоты, особенно если они не на ручном управлении, как TOW», — сказано в статье.

Отмечается, что если в башню попадет кумулятивный снаряд, то с высокой долей вероятности экипажу ущерб нанесен не будет. При этом боевая машина сможет продолжить движение.

Ранее сообщалось, что до конца текущего года ВС РФ получат 20 танков Т-14. Кроме того, бронетанковые войска пополнятся боевыми машинами Т-90М «Прорыв».