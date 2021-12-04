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Медведева поцеловала Милохина в образе Человека-паука под его хит в «Ледниковом периоде»

  /   Обновлено: 04 декабря 2021 14:55
Шоу-бизнес
Медведева поцеловала Милохина в образе Человека-паука под его хит в «Ледниковом периоде»
instagram.com  /  @jmedvedevaj

Москва, 4 декабря. Блогер Даня Милохин и фигуристка Евгения Медведева вышли на лед с под новый трек артиста «Башня» в телепроекте «Ледниковый период». Звезды удивили судей, повторив сцену с поцелуем из фильма про Человека-паука.

Даня Милохин нередко завоевывает расположение судей шоу «Ледниковый период». В новом эпизоде музыкант вышел на лед с необычным номером в костюме Человека-паука. Фигуристка Евгения Медведева составила ему компанию в образе возлюбленной Мэри Джейн.

Пара выбрала для выступления новый трек Милохина «Башня» — совместный проект с группой «Мумий Тролль». В финале номера участники воспроизвели культовую сцену из фильмов про Человека-паука: Медведева поцеловала блогера, который свисал с башни вниз головой.

Медведева поцеловала Милохина в образе Человека-паука под его хит в «Ледниковом периоде»
Prt Scr youtube.com / Первый канал

Судьи высоко оценили выступление звезд. Тренер Татьяна Тарасова призналась, что удивлена мастерству Милохина.

«Какой номер интересный, будто не надо человека (Милохина. — Прим. ФАН.) ничему учить. Как он катается, нет никаких вопросов. Как они придумали, так и катаются. Подниматься вверх, переворачиваться — ничего человек не боится, это очень по-мужски», — отметила судья проекта.

Татьяна Навка также рассыпалась в комплиментах. Фигуристка отметила, что пара будто не пытается соревноваться с другими участниками, а актриса Катерина Шпица призналась, что выступление Медведевой и Милохина восхитило ее. Судьи также поздравили блогера с премьерой нового хита.

Ведущий Алексей Ягудин также с интересом следит за успехами Дани Милохина. Фигурист признался, что считает рэпера «нереально добрым» человеком после знакомства в «Ледниковом периоде».

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ледниковый период медведева Милохин
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