Депутат Кузьмин назвал украинцев заложниками амбиций Зеленского

Киев, 4 декабря. Украинцы стали заложниками амбиций президента страны Владимира Зеленского. Такое мнение озвучил депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.

Как отметил представитель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», сам президент не понимает свои полномочия, функции и обязанности, а также не знает о роли института президента в системе государственной власти.

«Президент — гарант конституции, он обязан действовать по закону, обязан править исключительно по закону. Именно соблюдение закона дает ему право требовать исполнение закона всеми гражданами Украины. Только соблюдая конституцию и законы, президент в праве требовать от нас соблюдения конституции и законов. Только уважая нас, граждан Украины, президент может требовать уважения к себе», — написал Кузьмин в Telegram.

Нардеп добавил, что Зеленский называет украинцев «особями» и не считает за людей, но одновременно требует уважения к себе.

Ранее политолог Сергей Михеев высказал свое мнение про недавнее заявление Зеленского о готовящемся государственном перевороте. Как считает эксперт, такой ход украинского лидера однозначно сыграл против него самого и поставил его в слабую и даже уязвимую позицию.