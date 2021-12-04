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Депутат Кузьмин назвал украинцев заложниками амбиций Зеленского

Политика
Депутат Кузьмин назвал украинцев заложниками амбиций Зеленского
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 4 декабря. Украинцы стали заложниками амбиций президента страны Владимира Зеленского. Такое мнение озвучил депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.

Как отметил представитель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», сам президент не понимает свои полномочия, функции и обязанности, а также не знает о роли института президента в системе государственной власти.

«Президент — гарант конституции, он обязан действовать по закону, обязан править исключительно по закону. Именно соблюдение закона дает ему право требовать исполнение закона всеми гражданами Украины. Только соблюдая конституцию и законы, президент в праве требовать от нас соблюдения конституции и законов. Только уважая нас, граждан Украины, президент может требовать уважения к себе», — написал Кузьмин в Telegram.

Нардеп добавил, что Зеленский называет украинцев «особями» и не считает за людей, но одновременно требует уважения к себе.

Ранее политолог Сергей Михеев высказал свое мнение про недавнее заявление Зеленского о готовящемся государственном перевороте. Как считает эксперт, такой ход украинского лидера однозначно сыграл против него самого и поставил его в слабую и даже уязвимую позицию.

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украина верховная рада ренат кузьмин
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