Вероника Логинова заняла должность генерального директора РУСАДА

Москва, 4 декабря. Совет учредителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА) утвердил Веронику Логинову на пост генерального директора организации.

Сотрудники пресс-службы РУСАДА сообщили журналистам ТАСС, что Вероника Логинова, возглавлявшая отдел антидопингового обеспечения Министерства спорта России, заняла должность генерального директора организации. На этом посту она сменила Михаила Буханова. Процедура избрания Логиновой проходила под контролем специалистов Всемирного антидопингового агентства (WADA). Новый генеральный директор РУСАДА свое назначение пока не комментировала.

Ранее стало известно, что российские фристайлисты могут пропустить январские этапы Кубка мира. Это связано с тем, что спортсмены не привились одобренными ВОЗ вакцинами от коронавируса.