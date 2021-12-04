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ЦАР и Камерун подписали соглашение об усилении охраны на границе государств
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ЦАР и Камерун подписали соглашение об усилении охраны на границе государств

  /   Обновлено: 04 декабря 2021 14:57
Весь мир
ЦАР и Камерун подписали соглашение об усилении охраны на границе государств
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 4 декабря. Власти Центральноафриканской Республики и Камеруна подписали соглашение о сотрудничестве в области охраны государственных границ, сообщает Le potentiel centrafricain.

«Повторяющиеся кризисы, которые страна переживала с 2000-х годов, являются результатом нестабильности сферы безопасности. Это обусловлено также свободным проходом групп радикалов через территории ЦАР и ее соседей — ДРК, Камеруна, Чада, Конго и Судана. Боевики спокойно перемещаются и совершают преступления, поэтому власти в Банги и Яунде подписали соглашение о военном сотрудничестве», — отмечает издание.

По словам журналистов, договор подразумевает увеличение численности военнослужащих пограничных войск. Идея пришла после того, как подготовленные российскими инструкторами правительственные подразделения ЦАР (FACA) провели несколько рейдовых мероприятий по уничтожению членов бандформирований.

ЦАР и Камерун подписали соглашение об усилении охраны на границе государств
Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

«Это первый шаг, который стороны оценят по достоинству в самое ближайшее время, и мы надеемся, что он позволит снизить угрозу, исходящую от конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Ранее подобное соглашение действовало с Чадом и Суданом.

Однако после того, как Нджамена начала вынашивать планы по вторжению в ЦАР, ситуация изменилась. Теперь радикалы используют границу для свободного перемещения», — добавили в Le Potentiel Centrafricain.

Ранее министр обороны Камеруна Джозеф Бети Ассомо посещал Центральноафриканскую Республику и проводил рабочую встречу с коллегой Клодом Рамо Биро. Главы ведомств обсуждали вопросы укрепления безопасности на приграничных территориях.

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