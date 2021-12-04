Медведев призвал власти контролировать выполнение социальной программы

Москва, 4 декабря. Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев подчеркнул необходимость контроля за расходом средств на социальную программу. Он заявил об этом во время своего выступления на съезде партии.

Российский парламент принял бюджет, который предусматривает выполнение задуманных мер государственной поддержки. Задача власти — проконтролировать, чтобы обозначенная программа была выполнена, и люди получили помощь, заявил Медведев на пленарном заседании третьего этапа XX съезда партии.

«Партия должна контролировать, чтобы деньги — на это хочу специально обратить внимание — фактически выделялись. Бюджет бюджетом, но нужно смотреть за тем, чтобы деньги фактически выделяли, чтобы они, конечно, расходовались по назначению и максимально эффективно», — подчеркнул он.

Медведев ранее поддержал расширение программы льготных авиаперевозок на Дальний Восток. По его мнению, чрезмерно высокая стоимость билетов приведет к фактическому разделению страны.