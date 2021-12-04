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Медведева переизбрали председателем «Единой России» по итогам съезда

Политика
Медведева переизбрали председателем «Единой России» по итогам съезда
Пресс-служба ЕР

Москва, 4 декабря. Партия «Единая Россия» переизбрала Дмитрия Медведева своим председателем. Об этом свидетельствует решение съезда политсилы.

Объединение встретилось 4 декабря в Москве. Съезд переизбрал не только Медведева, но и Бориса Грызлова, который занимает пост главы высшего совета «Единой России». В соответствии с партийным уставом, срок полномочий председателя политсилы составляет пять лет.

«Осуществляет общее политическое руководство деятельностью партии, представляет партию во всех российских и зарубежных государственных и негосударственных органах и организациях, координирует деятельность генерального совета и Центрального исполкома», — говорится в документе.

Дмитрий Медведев ранее прокомментировал победу «Единой России» на выборах в Госдуму в 2021 году. По словам политика, условия избирательной кампании в были жестче, чем раньше.

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единая россия медведев съезд
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