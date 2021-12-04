Совет директоров ливийской Afriqiyah Airways временно отстранили от работы

Триполи, 4 декабря. Совет директоров ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways сформировал временный руководящий комитет, который возглавил Эссид Кадур. Такое решение приняли после отстранения начальников от выполнения обязанностей до проведения общего собрания.

По информации авиакомпании, созданный управляющий комитет получит печати предшествующей администрации и представит периодический отчет о деятельности руководителю Afriqiyah Airways.

Государственный холдинг, который основали в апреле 2001 года, а уже в декабре анонсировали первые регулярные рейсы, начинал с самолетов Boeing 737–400. Два года спустя парк уже полностью состоял из Airbus.

До февраля 2011 года авиакомпания перемещала пассажиров по внутренним маршрутам между Триполи и Бенгази, а также выполняла международные рейсы в более чем 25 стран Европы, Африки, Азии и Ближнего Востока. Восстановление бизнеса после окончания войны все еще продолжается.

Примечательно, что Afriqiyah Airways не предлагает на борту самолета алкогольные напитки. Ранее управление нацбезопасности предотвратило незаконный вывоз крупной суммы денег в Турцию. Контрабандистов задержали в аэропорту Мисураты при попытке доставить в Анкару 252 400 евро рейсом национальной авиакомпании.