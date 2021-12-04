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Муцениеце до слез растрогала маму номером под песню Варум в «Ледниковом периоде»

  /   Обновлено: 04 декабря 2021 14:39
Шоу-бизнес
Муцениеце до слез растрогала маму номером под песню Варум в «Ледниковом периоде»
instagram.com  /  @agataagata

Москва, 4 декабря. Актриса Агата Муцениеце завоевала признание членов жюри романтичным выступлением в шоу «Ледниковый период». Мать звезды не смогла сдержать эмоций во время выхода артистки на лед.

Агата Муцениеце предстала перед судьями в новом эпизоде телепроекта «Ледниковый период». В этот раз артистка решила удивить жюри трогательным танцевальным номером под песню «Мама» Анжелики Варум. Перед выступлением кинозвезда позвонила матери по видеосвязи и показала ей судей.

Затем Муцениеце отправилась выступать в дуэте с Александром Энбертом, не отключив трансляцию. После выступления звезда призналась маме в любви и растрогала ее до слез. Член жюри, заслуженный тренер Татьяна Тарасова также высоко оценила выход актрисы на лед и прокомментировала трогательный поступок.

«Мне все понравилось. Номер есть, и с телефоном, и без телефона. По-человечески позвонила маме. И маме приятно, и ей, и в номере не было никакой грязи, спотыканий. Прекрасный номер с очень интересными и трогательными элементами, которые тоже не были специально выдуманы для этого. Рассказывали нам эту историю любви. Спасибо вам большое», — заявила Тарасова.

Муцениеце до слез растрогала маму номером под песню Варум в «Ледниковом периоде»
Prt Scr youtube.com / Первый канал

Судьи вынесли решение по результатам выступления. Муцениеце и Энберт завоевали 12 баллов.

Стоит отметить, что прежде судьи не стеснялись критиковать Агату Муцениеце в ледовом проекте. Так, фигуристка Татьяна Навка отчитала звезду за отсутствие артистизма в одном из прошлых выпусков «Ледникового периода».

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Все новости / Шоу-бизнес / Муцениеце до слез растрогала маму номером под песню Варум в «Ледниковом периоде»
ледниковый период тарасова муцениеце
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