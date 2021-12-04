«Мушкетеры» Боярский, Смирнитский и Смехов могут принять участие в новом проекте

Гостем нового выпуска «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном стал актер и продюсер Александр Златопольский.

Продюсер проекта «День отца» Александр Златопольский впервые на шоу «Давай поговорим» рассказал о том, что «мушкетеры» Михаил Боярский, Валентин Смирнитский и Вениамин Смехов могут воссоединиться на съемочной площадке. Боярский уже утвержден на главную роль, а Смирнитский и Смехов проявили интерес. В целом Златопольский не хотел бы, чтобы «День отца» имел стойкую ассоциацию с «мушкетерами», и в настоящий момент утверждение актеров на роли в фильме еще не завершено. Известно, что съемки фильма должны стартовать в феврале-марте 2022 года, в них примет участие звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков, супруга Игоря Николаева, актриса и певица Юлия Проскурякова, а также сам Златопольский. Сопродюсером фильма выступит британец Том Джордж, который выпускал фильм «В тылу врага». Он будет отвечать за продвижение картины «День отца» в мировой прокат.

Александр Златопольский поделился своими впечатлениями от участия в фильме «В тылу врага», о том, как познакомился в Каннах с Томом Джорджем, а также о совместном проекте с голливудским актером Луисом Мэндилором.

Большое интервью с Александром Златопольским смотрите 5 декабря на площадке ФАН.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.