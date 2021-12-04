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Медведев отметил победу «Единой России» в жестких условиях избирательной кампании

Политика
Медведев отметил победу «Единой России» в жестких условиях избирательной кампании
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 4 декабря. Председатель ЕР Дмитрий Медведев прокомментировал победу «Единой России» на выборах в Госдуму в 2021 году.

По словам Медведева, условия избирательной кампании в этом году были жестче, чем раньше. Но несмотря на это, «Единой России» удалось одержать победу, подчеркнул он на съезде партии. Как отметил председатель политсилы, главная цель ЕР заключается в выполнении всех обязательств, ранее заложенных в программу.

«Главная наша цель — полностью выполнить те обязательства, которые заложены в народную программу. Это первое, что будут спрашивать с нас люди, наши избиратели», — добавил он в ходе съезда.

Ранее Медведев сообщил, что почти 1300 школ для более чем миллиона учащихся построят в России до конца 2024 года. По его словам, суммарное финансирование масштабной программы по строительству новых школ составляет около 750 млрд рублей.

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Все новости / Политика / Медведев отметил победу «Единой России» в жестких условиях избирательной кампании
единая россия медведев съезд партии
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