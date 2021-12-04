Более 120 депутатов Рады потребовали прекратить госфинансирование фильма о ЛГБТ

Киев, 4 декабря. Украинские депутаты потребовали прекратить государственное финансирование фильма «Мой юный принц» о ЛГБТ-сообществе.

Как сообщил член депутатской группы «Партия за будущее» Виктор Мялик, более 120 нардепов подписали обращение к премьеру Денису Шмыгалю с требованием прекратить выделять деньги на киноленту.

«Фильм посягает на устои общественной морали, пропагандирует кощунство и неуважение к религиозным святыням», — высказался Мялик в Facebook.

Нардепы попросили принять «неотложные меры» для отмены госфинансирования картины. Также на сайте правительства появилась петиция на аналогичную тему. Ее подписали почти семь тысяч человек, а необходимо набрать 25 тысяч.

Ранее ряд депутатов Верховной рады Украины проголосовали за предоставление президенту Владимиру Зеленскому синтезатора и подгузников на случай новой акции протеста. Однако парламент не поддержал такую инициативу.