BadComedian прокомментировал дерзкий ответ Ридли Скотта кинокритику Долину

Москва, 4 декабря. Видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, более известный под псевдонимом BadComedian, высказался о реакции британского режиссера Ридли Скотта на комментарий российского критика Антона Долина.

Блогеру непонятно, что могло вызвать такую дерзкую реакцию. Баженов также заявил, что Ридли Скотт известен своим характером и, возможно, ему что-то послышалось, что вызвало такую агрессию.

«Я не понимаю, что вызвало такую реакцию. Вопрос воспринялся как какая-то агрессия или что? Я в этом плане не понимаю, почему это произошло, чем вызвана такая агрессия Ридли Скотта. С другой стороны, Ридли Скотту уже сколько лет, и он известен своим характером. Возможно, ему что-то послышалось. Тут вообще не понятно. Я контекста не понимаю, фильм не смотрел, но люди пишут, что он относительно реалистичный. Что так задеть Ридли Скотта могло этим вопросом – не понятно», — заявил BadComedian РЕН ТВ.

По мнению видеоблогера, Скотт мог воспринять реплику Долина так, будто бы остальные его фильмы не такие реалистичные. BadComedian назвал странным дерзкий ответ режиссера из Великобритании.

Ранее кинокритик Антон Долин в беседе с Ридли Скоттом заявил, что его один из новых фильмов «Последняя дуэль» получился более реалистичным, чем предыдущие работы — «Царство небесное» и «Робин Гуд». Скотт нецензурно ответил Долину.