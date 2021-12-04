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Памятник маршалу Василевскому открыли у здания Минобороны РФ в Москве

  /   Обновлено: 04 декабря 2021 14:36
Общество
Памятник маршалу Василевскому открыли у здания Минобороны РФ в Москве
Федеральное агентство новостей

Москва, 4 декабря. Торжественная церемония открытия памятника маршалу Советского Союза Александру Василевскому прошла в Москве на Фрунзенской набережной у здания Минобороны РФ, передает корреспондент ФАН с места событий.

Открыл памятник знаменитому советскому военачальнику глава оборонного ведомства РФ Сергей Шойгу совместно с председателем Российского военно-исторического общества Владимиром Мединским. Отмечается, что композиция представляет собой фигуру маршала в полевой форме за рабочим столом над картами боевых действий.

«Его вклад действительно неоценим на всех фронтах. Не случайно сегодня мы видим это произведение наших художников студии Грекова, за что им отдельное спасибо, в том облике и том изображении, в котором он провел всю войну», — сказал Шойгу.

Мединский напомнил, что Василевский руководил многими важными операциями, в том числе управлял войсками при штурме Кенигсберга. Эта операция вошла во все военные учебники и стала хрестоматийной.

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